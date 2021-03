La definizione e la soluzione di: Alexandre __, ex attaccante brasiliano del Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pato

Curiosità/Significato su: Alexandre __, ex attaccante brasiliano del Milan Associazione Calcio Milan 2012-2013 sessione invernale di calciomercato si apre con la partenza dell'attaccante brasiliano Alexandre Pato, ceduto al Corinthians per 15 milioni di euro. Il 25 121 ' (6 324 parole) - 22:22, 10 mar 2021 Associazione Calcio Milan 2018-2019 principale: Associazione Calcio Milan. Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della 78 ' (2 847 parole) - 23:20, 7 feb 2021

Altre definizioni con alexandre; attaccante; brasiliano; milan; Un ballo brasiliano; Sta per brasiliano; Un sinonimo di brasiliano; Il calciatore a cui è dedicato lo stadio di milano; Il duca di milano al cui servizio fu il Carmagnola; I pinnacoli del Duomo di milano; Costruì la torre del Castello Sforzesco di milano; Definizioni per la soluzione Pato: Uno stampato da riempire; Un sì strappato; Un arnese da stuccatori; Il Papa che era figlio di Lorenzo il Magnifico; Ultime Definizioni