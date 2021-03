La definizione e la soluzione di: Alberto il regista dei gialli di Montalbano in televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sironi

Curiosità/Significato su: Alberto il regista dei gialli di Montalbano in televisione Il commissario Montalbano Torna Montalbano, Zingaretti anche regista: "Il commissario ha i valori dei nostri nonni", su repubblica.it, 9 marzo 2020. ^ Sulle tracce di Montalbano, su 28 ' (2 873 parole) - 01:30, 15 mar 2021

