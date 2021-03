La definizione e la soluzione di: Una cura per i reumatismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIATERMIA

Curiosità/Significato su: Una cura per i reumatismi Reumatologia (sezione Concetto di malattia reumatica o reumatismo) (reumatismi degenerativi) è appannaggio dell'età matura e degli anziani, la patologia reumatica immuno-mediata (reumatismi infiammatori) esordisce per 16 ' (2 169 parole) - 13:35, 19 gen 2020 Erg Chebbi abitanti usano immergersi nella sabbia fino al collo per alcuni minuti per volta, come cura per i reumatismi. Nel maggio 2006, durante un'alluvione nei pressi 3 ' (275 parole) - 13:11, 25 nov 2018

Altre definizioni con cura; reumatismi; Lo blocca la sicura; Ne ha cura il pensionato; Nascosti con accuratezza; C'è anche quella di cura; Ultime Definizioni