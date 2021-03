La definizione e la soluzione di: Il calciatore a cui è dedicato lo stadio di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEAZZA

Curiosità/Significato su: Il calciatore a cui e dedicato lo stadio di Milano Football Club Internazionale Milano l. e Inter Futura S.r.l., controllate al 100,0%, oltre a MI stadio S.r.l., in comproprietà con il Milan, che si occupa della gestione dello stadio. In 101 ' (8 968 parole) - 15:02, 21 mar 2021 stadio Pier Luigi Penzo 12°21'49.43?E? / ?45.427761°N 12.363731°E45.427761; 12.363731 Lo stadio Pier Luigi Penzo è uno stadio calcistico della città italiana di Venezia. Ubicato 16 ' (1 969 parole) - 16:17, 20 dic 2020

Il calciatore le ha uguali; Il Ferrara ex calciatore; Sostenere allo stadio; Il quartiere con lo stadio milanese; In mezzo allo stadio; Uno stadio della farfalla; Il duca di milano al cui servizio fu il Carmagnola; I pinnacoli del Duomo di milano; Costruì la torre del Castello Sforzesco di milano; Lo storico piazzale di milano in cui fu esposto il corpo di Mussolini; Definizioni per la soluzione MEAZZA: E' di casa al Meazza;