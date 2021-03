La definizione e la soluzione di: Una facoltà dell'università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VETERINARIA

Curiosità/Significato su: Una facolta dell universita Facoltà universitaria in cui si trovano che alle università pontificie di Roma. In linea generale, le università vaticane sono suddivise in facoltà, a capo delle quali è posto 5 ' (631 parole) - 12:34, 7 feb 2021 Università pontificie Le università pontificie sono università accreditate come tali presso Città del Vaticano, costituite in una o più facoltà pontificie. Secondo il codice 12 ' (1 359 parole) - 12:02, 6 giu 2020

