La definizione e la soluzione di: Recise la testa a Medusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PERSEO

Curiosità/Significato su: Recise la testa a Medusa Scudo con testa di Medusa con testa di Medusa è il soggetto di un dipinto realizzato circa nel 1598 dal pittore italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conservato presso la Galleria 15 ' (2 031 parole) - 21:01, 8 mar 2021

Altre definizioni con recise; testa; medusa; Precise, senza errori; Viole recise in cima; Conserva i testamenti; Rebus 4323 4643 Settimana Enigmistica; E' una seduta con molte contestazioni (ma non è la classi- ca riunione di condominio); Sono in testa a tutti; __ medusa, comici in tivù;

