La definizione e la soluzione di: Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINDONE

Curiosità/Significato su: Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesu Santo Sepolcro ( Tomba di Gesù) Il governatore acconsentì; successivamente Giuseppe D'Arimatea comprò il lenzuolo in cui venne avvolto il corpo di Gesù. Maria di Magdala e Maria di Cleofa 11 ' (1 349 parole) - 21:31, 27 dic 2020 Sindone di Torino nella passione di Gesù. Alcune persone identificano l'uomo con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel sepolcro. Il termine "sindone" 109 ' (13 921 parole) - 19:12, 22 mar 2021

Altre definizioni con lenzuolo; avvolto; corpo; gesù; I condor sono avvoltoi; L’avvoltoio delle Ande; L'ha incorporata Allianz; Il Corpo dei lavori pubblici; Il Corpo curante dell'Esercito; L'intelaiatura del corpo; Il re di Giudea durante il cui regno nacque Gesù; La beata del Bambin Gesù; Calice usato da Gesù; Negò la divinità di Gesù;

Ultime Definizioni : Il trasporto dei tronchi grazie alla corrente d'un fiumeIl nonno di HeidiIl sottotitolo dell'opera Così fan tutte di MozartI Balcanici di SkopjeIl rapporto tra effetto e quello che lo produce