La definizione e la soluzione di: I connazionali dello scrittore Arto Paasilinna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FINLANDESI

Curiosità/Significato su: I connazionali dello scrittore Arto Paasilinna Hotakainen (Pori, 9 gennaio 1957) è uno scrittore finlandese. Definito dal connazionale collega Arto Paasilinna "un umorista temibile, intelligente, acuto

Altre definizioni con connazionali; dello; scrittore; arto; paasilinna; I connazionali di Maometto; I connazionali di Mourinho; Un dramma di Pirandello; La città con la spiaggia di Mondello; La borsa dello sportivo; I limiti dello scibile; Il Veronesi scrittore; Uno scrittore di narrativa; En­zo : giornalista e scrittore; __ Bolano, scrittore sudamericano ; Il quarto nella successione; Si dipartono dal tronco; E' gustosa al cartoccio; La bimba dei cartoni alla quale sorridono i monti; Definizioni per la soluzione FINLANDESI: Lo stesso che Finlandesi; Ultime Definizioni