La definizione e la soluzione di: Le vocali in sogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Curiosità/Significato su: Le vocali in sogno Terza declinazione del greco antico (sezione Temi in vocale) ad altre vocali venne a cadere, realizzando vocali lunghe,prodotte dalla contrazione della vocale fibale del raficale di parola, con la vocale iniziale 118 ' (9 250 parole) - 19:29, 20 gen 2021

Altre definizioni con vocali; sogno; Erede senza vocali; Le vocali di notte; Linea senza vocali; Le vocali in festa; Ha bisogno di lenti; E' una visione di tutto riposo (ma non è il filmetto rosa); Ha bisogno di ricostituenti; Quelle sui vestiti hanno bisogno di ferro;

Definizioni correlate per la soluizione OO: Una farina molto bianca; La polpetta del fast food; Il Leonardo di Hollywood; La Fox di Hollywood; Soluzioni Cruciverba 43133 - 4643; Soluzioni Cruciverba 3857 - 4638; La coppia in tombola; Cruciverba 3386 Settimana Enigmistica 4633; Soluzioni Cruciverba 3861 - 4638;

Ultime Definizioni : Coppia d'assiSi prendono con l'aperitivoUn'opera pittoricaFurore, rabbiaNota Bene