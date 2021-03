La definizione e la soluzione di: Il Veronesi scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sandro Veronesi Sandro Veronesi (Firenze, 1º aprile 1959) è uno scrittore italiano. È fratello maggiore del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. Vive a Roma con 12 ' (1 267 parole) - 12:45, 14 feb 2021

Il Veronesi scrittore Il Veronesi scrittore – . Tra le migliori soluzioni del della definizione “Il Veronesi scrittore” , abbiamo: (sei lettere) sandro; Hai trovato la soluzione del per la definizione “Il Veronesi scrittore”. Su Cruciverbiamo trovi queste e altre soluzioni a e parole crociate! Sandro-Veronesi: Libri dell'autore in vendita online ibs.it/libri/autori/sandro-Veronesi

scrittore italiano, fratello del regista Giovanni Veronesi. Ha compiuto i suoi studi nel campo dell'architettura, optando definitivamente per la scrittura a 29 anni. Risale infatti al 1988 il suo primo libro Per dove parte questo treno allegro. Con Gli sfiorati Veronesi inizia a rivelarsi come uno scrittore fantasioso e raffinato. Sandro Veronesi Libri - I libri dell'autore: Sandro Veronesi -... libreriauniversitaria.it/libri-autore_Veronesi+sandro...