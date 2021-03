La definizione e la soluzione di: Il rugbista che per primo tocca il pallone nella mischia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TALLONATORE

Curiosità/Significato su: Il rugbista che per primo tocca il pallone nella mischia

Altre definizioni con rugbista; primo; tocca; pallone; nella; mischia; Un ruolo del rugbista; Segue l'antipasto; Il primo fu santo Ste­fano; Quelli fiscali opprimono; Si esprimono a colpi di pennello; Un rimedio miracoloso; Lo sono gli spettacoli che inteneriscono; Dove tocca lascia il segno; La si prende toccando i fili; Gli arbusti come il pallone di maggio; __ Messi, l'asso del pallone; Sono vicine nella giungla; E' l'ultimo arrivato nella gang; Ha il ritratto nella galleria degli antenati; Si ripetono nella certezza;

Ultime Definizioni : Se la contendono i rugbistiIl gioco con la palla ovaleUn ritrovato scientificoI locali con chiare e scureCosì è chi non ha scampo