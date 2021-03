La definizione e la soluzione di: Non tutte, alcune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Certe

Curiosità/Significato su: Non tutte, alcune Ius soli (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) l'America latina. Alcuni paesi europei (Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito) concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene con alcune condizioni. 19 ' (1 847 parole) - 22:38, 7 feb 2021

Altre definizioni con tutte; alcune; Sono tutte rotonde; Escono tutte le mattine; Rappresenta tutte le banche; La prima di tutte; Una sostanza detergente; L'ente locale che ha sostituito alcune province; Teabaggo - Teabaggare Significato; S'acquistano a paia in negozi di articoli sportivi;

Definizioni correlate per la soluizione Certe: L'imposta che certe azien­de possono scaricare; Si ripetono nella certezza; Si sente in certe caverne; Il suo consumo incide su certe bollette; Si dice d'un bambino che ha atteggiamenti da adulto; Non tutte, alcune; Soluzioni Cruciverba 43133 - 4643; Enigmistica Più 4-2021 Pagina 35; In certe zone è detta bagigi o spagnoletta;

Ultime Definizioni : E' capace di fare miracoliBuono a nullaMobile da salottoProvincia lombardaTratto dell'intestino crasso