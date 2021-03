La definizione e la soluzione di: I mammiferi come echidne e ornitorinchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONOTREMI

Curiosità/Significato su: I mammiferi come echidne e ornitorinchi Ornithorhynchus anatinus ( Ornitorinco) altri mammiferi, con una temperatura corporea media di 32 °C al posto dei 38 °C tipici dei mammiferi placentati, o Euteri (vedi mammiferi). È incerto 22 ' (2 695 parole) - 17:15, 14 mar 2021 Approfondisci su: I mammiferi come echidne e ornitorinchi ornitorinco ed echidne mammiferi che depongono uova I Monotremi sono mammiferi primitivi che conservano caratteristiche biologiche veramente arcaiche. Sorprendente è il loro modo di riprodursi, simile a quello dei Rettili e degli Uccelli, attraverso la deposizione di uova.

