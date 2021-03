La definizione e la soluzione di: La città con la spiaggia di Mondello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: La citta con la spiaggia di Mondello

Mondello Se stai cercando altri significati, vedi Mondello (disambigua). Mondello è un quartiere e località turistica di Palermo facente parte della VII Circoscrizione 38 ' (4 828 parole) - 21:01, 21 mar 2021

Mondello é a mio parere uno dei posti più belli di Palermo, un piccolo paradiso caraibico, che tuttavia si trasforma in un porcile durante il periodo estivo, con spiagge colme di gente ammassata e spazzatura sui marciapiedi in quantità tale che devi fare lo slalom per non

Polemica per weekend in spiaggia a Mondello. Sindaco di Palermo "vieta bivacchi" in tutta la città Mondello: Cosa Vedere, la spiaggia, Dove Dormire vacanzesiciliane.net/Mondello