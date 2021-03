La definizione e la soluzione di: La Valle attrice ed ex miss Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AV

Curiosita`/Significato su: La Valle attrice ed ex miss Italia Anna Valle Anna Valle (Roma, 19 giugno 1975) è un'attrice ed ex modella Italiana, eletta miss Italia 1995. Nata a Roma, fino a tredici anni vive a Ladispoli. Da qui 11 ' (1 240 parole) - 20:53, 27 dic 2020 Denny Méndez ( Denny Andreína Méndez de la Rosa) de la Rosa (Santo Domingo, 20 luglio 1978), è un'attrice ed ex modella dominicana con cittadinanza Italiana. È stata eletta miss Italia 1996. È la prima 6 ' (676 parole) - 16:16, 24 feb 2021 Oscar alla miglior attrice in Italia come premi Oscar. L'elenco mostra la vincitrice di ogni anno, seguita dalle attrici che hanno ricevuto una candidatura. Per ogni attrice viene 45 ' (3 621 parole) - 09:00, 16 mar 2021

