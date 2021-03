La definizione e la soluzione di: Si sciolgono lentamente in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAMELLE

Curiosita`/Significato su: Si sciolgono lentamente in bocca Pokémon di prima generazione Verde sciolgono l'unione. In seguito il Pokémon viene catturato da Verde. Dratini (????? Miniryu?) è un Pokémon base di tipo Drago. Si evolve in Dragonair 193 ' (24 441 parole) - 17:20, 1 mar 2021 Episodi di Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir (seconda stagione) supercattivo fa cadere Ladybug e Chat Noir in una trappola, rinchiudendoli in un tir che si riempie lentamente di panna e minacciando di affogarli se non 74 ' (10 062 parole) - 09:38, 18 mar 2021 Chica vampiro che lei non è quella giusta. Lucia, in seguito, gli mostrerà il suo collo: a Mirco spunteranno i canini e, lentamente, capirà di essere innamorato di lei 130 ' (3 170 parole) - 08:21, 25 feb 2021

Altre definizioni con sciolgono; lentamente; bocca; Precipita lentamente; Rebus Stereo 3150 4631 Settimana Enigmistica ; Folaga; Il Boccanegra verdiano; Può traboccare di bellissimi fiori; Il mattino I'ha in bocca; Sta in bocca ma non s'inghiotte;

Definizioni correlate per la soluizione CARAMELLE: Rebus 39153 4639 Settimana Enigmistica ; Rebus 36118 4636 Settimana Enigmistica ; Soluzioni Cruciverba 572035 - 4643;

Ultime Definizioni : Francesco __: Bacco in ToscanaAbbandonato da tutti gli inquiliniVi sfilano le indossatriciAntonio __: il grande scultore neoclassico delle Tre GrazieBallano quando il gatto non c'è!