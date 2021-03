La definizione e la soluzione di: Le pietre per affilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Coti

Curiosita`/Significato su: Le pietre per affilare Acciaino ( Acciarino per affilare) utensile utilizzato per correggere e ravvivare il filo delle lame degli strumenti da taglio. Svolge la stessa funzione della pietra per affilare e si compone 2 ' (217 parole) - 23:48, 3 gen 2017 Pogonotomia ovvero La pogonotomia o l'arte di imparare a radersi e l'uso delle pietre per affilare gli utensili. In questo libro viene anche illustrato il primo esempio 786 byte (93 parole) - 22:50, 22 mar 2020 Sutton Hoo (sezione Spada, finimenti per la spada e lancia) vicina. Al centro del muro si trovava una lunga pietra per affilare a sezione quadrata, affilata ad entrambe le estremità e scolpita con facce umane su entrambi 41 ' (6 080 parole) - 22:20, 17 feb 2021

Altre definizioni con pietre; affilare; Padre da Pietrelcina; Due località della Riviera; Pietre preziose cangianti; Il santo di Pietrelcina; Pietra per affilare;

