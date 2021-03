La definizione e la soluzione di: Il Francesco che scrisse Bacco in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REDI

Curiosita`/Significato su: Il Francesco che scrisse Bacco in Toscana Vino Nobile di Montepulciano (categoria Vini della Toscana) nel 1685 il Vino Nobile di Montepulciano viene citato anche dal poeta Francesco Redi il quale, oltre ad elogiarlo nell'opera Bacco in Toscana (Montepulciano 11 ' (1 194 parole) - 17:57, 12 ott 2020 Peretola (categoria Senza fonti - centri abitati della Toscana) pessima qualità del vino che vi si produceva, da Francesco Redi nel suo "Bacco in Toscana" del 1685 (vv. 518-520) Peretola è anche il luogo di ambientazione 9 ' (1 065 parole) - 21:26, 12 feb 2021 Leonardo da Vinci (categoria Voci in vetrina - scienziati) Antonio, dello zio Francesco e del prete Piero che l'aveva battezzato. Il fanciullo imparò infatti a scrivere con la sinistra e a rovescia, in maniera del tutto 221 ' (27 973 parole) - 16:14, 20 mar 2021

Altre definizioni con francesco; scrisse; bacco; toscana; Francesco __: Bacco in Toscana; E' stato capitano della Roma dal 1998 al 2017; Il Pierfrancesco attore; Terrorizzava Gubbio ai tempi di San Francesco; Scrisse una nota storia della Rivoluzione francese; Scrisse Giacomo il fatalista; Scrisse Questi fantasmi!; Tiziano__ : scrisse Un indovino mi disse; Francesco __: Bacco in Toscana; E' un rotolo di tabacco; Vaporizzatore; Curiosità Settimana Enigmistica 4629 del 10/12/2020; Francesco __: Bacco in Toscana; La regione del Brunello; Scorre in Toscana; Gustosa zuppa toscana;

Definizioni correlate per la soluizione REDI: Francesco __: Bacco in Toscana; Si trasmette solo alla fine; Un ingrediente del Negroni; La credit nel portafoglio;

