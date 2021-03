La definizione e la soluzione di: Così è la voce gutturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosita`/Significato su: Cosi e la voce gutturale

Canto ( voce di gola) in Italia da Demetrio Stratos, cantante degli Area. Growl - voce profonda, rauca e gutturale, tipica dei gruppi death metal, introdotta da Jeff Becerra 10 ' (1 224 parole) - 12:34, 21 mar 2021

A dall'emissione della voce dalla gola a labbra aperte, è lievemente gutturale ed esplosivo ed è il valore della lettera in italiano). Come si può notare 6 ' (715 parole) - 15:56, 15 feb 2021

Sintesi vocale ( voce artificiale) del nome latino "Gneo", dove il gruppo gn viene pronunciato g-n, con la g gutturale, invece che come un'unica nasale come in agnello. Di conseguenza, quasi 46 ' (5 920 parole) - 15:17, 21 dic 2020