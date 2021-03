La definizione e la soluzione di: Botticella per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Barilotto

Curiosità/Significato su: Botticella per la birra Hordeum vulgare tipico per ogni varietà. La foglia terminale detta foglia “a bandiera” è la più piccola e avvolge la spiga in formazione nella fase di Botticella. La pagina 35 ' (4 014 parole) - 09:12, 14 gen 2021

