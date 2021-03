La definizione e la soluzione di: E' attaccata all' Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Asia

Curiosita`/Significato su: E attaccata all Europa Europa (astronomia) l'asteroide, vedi 52 Europa. Europa è il quarto satellite naturale del pianeta Giove per dimensioni e il sesto dell'intero sistema solare. È stato scoperto 82 ' (8 716 parole) - 23:15, 7 mar 2021 Età napoleonica (sezione Conquista dell'Europa) lanciata nel 1796 una grande offensiva contro l'Austria, che fu attaccata sia nell'Europa centrale sia in Italia. Il grosso dell'esercito francese rimase 31 ' (3 443 parole) - 06:23, 9 feb 2021 Seconda guerra mondiale (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) la Prussia Orientale, attaccata dal 13 gennaio. I tedeschi si batterono con abilità ed efficacia sfruttando il terreno boscoso e le solide fortificazioni 261 ' (32 784 parole) - 22:13, 5 mar 2021

Altre definizioni con attaccata; europa; Fu attaccata il 7 dicembre 1941 - Cruciverba; Fra l'Europa e l'America; A est dell'Europa; Va dall'Atlantico agli Urali;

Definizioni correlate per la soluizione Asia: Scimmie diffuse in Asia; Succedette a Vespasiano; A est dell'Europa; Comprende tre quarti del ter­ritorio russo; Un pericoloso rettile dai colori vivaci; Soluzioni Cruciverba Una gita a...? 3578 4635; Un legno duro e pregiato; Piante di cui è bene non toccare le foglie; La federazione del 79 orizz;

