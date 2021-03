La definizione e la soluzione di: L'arco di tempo che un aereo ha per il decollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Slot

Vocabolario on line

slot <slòt> s. ingl. (propr. «fessura, feritoia»; pl. slots ), usato in ital. al masch. – 1. In informatica, piccolo spazio disponibile in un supporto di memoria e, in partic., fessura per l’alloggiamento di schede contenenti circuiti, o di elementi di connessione, e sim., in un calcolatore ... Curiosità > s. ingl. (propr. «fessura, feritoia»; pl. slots

Sinonimi e Contrari

slot. ... feritoia /feri'toja/ s. f. [der. di ferire]. - 1. (archit.) [apertura praticata nelle corazzature dei forti e dei carri armati, attraverso la quale il difensore può fare [...] al coperto] ˜ caditoia. 2. (estens.) [in apparecchi e dispositivi vari, apertura verticale e sottile per l'introduzione di gettoni, monete e sim.] ˜ fenditura, fessura,. ... Sinonimi e Contrari

Definizioni correlate per Slot: La machine dei casinò; Soluzioni Cruciverba 4353- 4643; Soluzioni Una Gita a 4173 - 4641 (Biella); Soluzioni Cruciverba 43119 - 4643; La machine dei casinò;

Altre definizioni con arco; tempo; aereo; decollo; Il palazzo di fronte alla chiesa di San Marco, a Venezia; Iniziali di Marcorè; Si tende con le braccia; Si lancia con l'arco; Passate da tempo; Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); In __: le più rapide risposte online; Scurisce con il tempo; Aereo a reazione; Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); Un grosso aereo; II viaggio in aereo;

Ultime Definizioni : Lo fondò MaomettoUna gradazione di coloreI rimedi più naturaliSono doppie nelle offerteUn trampoliere baffuto