La definizione e la soluzione di: Il cascatore del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

/'st?ntmæn/, it. /'stantm?n/ s. ingl. [comp. di stunt 'acrobazia, numero pericoloso' e man 'uomo'], usato in ital. al masch. - (mest., cinem.) [attore acrobata cui sono affidate parti di controfigura in azioni particolarmente pericolose] ˜ cascatore. ? controfigura. ... Sinonimi e Contrari