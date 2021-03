La definizione e la soluzione di: Sfavillano su certi abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

pagliettare v. tr. [adattam. del fr. pailleter, der. di paillette (v.)] (io [...] .), non com. – Ornare, cospargere di pagliuzze, di. ? Più usato il part. pass. pagliettato, ornato di; per estens., che manda riflessi mobili, iridescenti: occhi ... Curiosità