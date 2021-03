La definizione e la soluzione di: Pezzetti di pane per le zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DADINI

Vocabolario on line

dadini o salsiccia sbriciolata e abbondante pecorino grattugiato (si tratta di una versione primitiva ... grìcia s. f. [propriam. pasta alla gricia, cioè «al modo dei grici», nome con cui era popolarmente [...] , per lo più bucatini, spaghetti o penne, è condita con guanciale tagliato ao salsiccia sbriciolata e abbondante pecorino grattugiato (si tratta di una versione primitiva ... Curiosità

