La definizione e la soluzione di: Calciatori come Lukaku e Ronaldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ATTACCANTI

Neologismi (2008)

attaccanti catturano di più la fantasia e io sono stato fortunato perché ho vinto il Mondiale ... doppiettista s. m. Nel gioco del calcio, chi segna una coppia di [...] Zinédine ] Zidane e Roberto Baggio , stella planetaria nel ’93) - a spiegare che «glicatturano di più la fantasia e io sono stato fortunato perché ho vinto il Mondiale ... Significato e Curiosità

Definizioni correlate per ATTACCANTI: Pietro __: attaccante juventino degli anni '70;

Altre definizioni con calciatori; come; lukaku; ronaldo; Virtuosismi di calciatori; La fanno i calciatori che temporeggiano; Colorate come le maglie dei calciatori del Milan; Virtuosismi dei calciatori; Celebre liutaio cremonese; Sono figure geometriche piane; Infervorati, appassionati; Matura sulla paglia;

