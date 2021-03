La definizione e la soluzione di: Avvengono in fonderia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLATE

Vocabolario on line

colate bianche (Quarantotti Gambini). Di persona, che pensa e agisce in modo del tutto ... strambo agg. [lat. pop. strambus, alteraz. di strabus, che è dal gr. st?aß?? [...] dal vento, gelando istantaneamente, avevano creato da ogni parte quelle s. e innumerevolibianche (Quarantotti Gambini). Di persona, che pensa e agisce in modo del tutto ... Significato e Curiosità

