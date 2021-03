La definizione e la soluzione di: Ha vinto, come l’Italia, quattro Mondiali di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Germania

Definizioni correlate per Germania: Un mare che bagna le co­ste della Germania; Uno.... in Germania; Germania Ovest o __; Bagna le coste della Germania; Bagna le coste della Germania; Equivaleva a DDR; Soluzioni Cruciverba 3545 - 4635; È considerata la più antica città dell'Olanda; Lo stato di Vienna;

Altre definizioni con vinto; come; l’italia; quattro; mondiali; calcio; Candidato otto volte all'Oscar, lo ha vinto due volte; II Cunego che ha vinto il Giro d'Italia 2004; Ha vinto 18 scudetti; Lo hanno vinto Lina Wert müller e David Lynch; Nes­suno poteva aspettarsela; Ha la buccia sdrucciolevole; Frase spiritosa; Tre biblici Re; Facilita lo scorrimento (ma non è la strada a quattro corsie); Cinquecentoquattro per Giulio Cesare; L'auto dei quattro cerchi; Quattro palme e un pozzo; Rigore: calcio dal __; L'out del calcio; Zona del campo di calcio; Malattia provocata dal... calcio;

Ultime Definizioni : Nes­suno poteva aspettarselaHa la buccia sdrucciolevoleFrase spiritosaTre biblici RePerfidi e maligni