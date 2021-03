La definizione e la soluzione di: Piccoli recipienti per granaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Silos

Definizioni correlate per Silos: Soluzioni Cruciverba 3555 - 4635; Enigmistica Più 3-2021 Pagina 13 (Don); L'accumulo di grano; Torri per il grano; Soluzioni Cruciverba 4378 - 4643;

Altre definizioni con piccoli; recipienti; granaglie; Piccoli apparecchi che vola­no con quattro o più eliche; Una pista per piccoli bolidi; Piccoli, minuscoli; Una piccolina del gregge ; Cosi sono i grossi recipienti; Recipienti da laboratorio; I recipienti del cielo a pecorelle;

