La definizione e la soluzione di: Si piantano nel campo, ma non mettono radici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Tende

Definizioni correlate per Tende: Si stende sulla tela; Si tende con le braccia; Tendere a un fine; Lo tendeva Cupido; Un'operazione da caseifici; Una bordatura per gonne e per tende; Soluzioni Cruciverba 4257 - 4642; Soluzioni Cruciverba 3545 - 4635; Enigmistica Più 3-2021 Copertina;

Altre definizioni con piantano; campo; mettono; radici; Sezione del campo di basket; Il gioiello nel campo da baseball; Un campo spesso allagato; Zona del campo di calcio; Si smettono in prima­vera; Astri che emettono un' eccezionale luminosità; Si immettono nel PC; Si mettono, passate, nel montebianco; Radici mangerecce; Radici commestibili di sapore piccante; Decomposto, fradicio;

Ultime Definizioni : Sigla di La SpeziaUn fiammifero paraffinatoBombette carnevalescheE' rigido nel computerUn disastro che si combatte con i Canadair