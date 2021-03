La definizione e la soluzione di: E' necessario per vivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Nutrirsi

Definizioni correlate per Nutrirsi: Soluzioni Cruciverba 43100 - 4643; Un moschicida vivente;

Altre definizioni con necessario; vivere; E' necessario nei punti deboli; Quasi indispensabile; Incrodarsi; Convivere con altri; Rebus 33144 4633 Settimana Enigmistica ;

