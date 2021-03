La definizione e la soluzione di: E' celebre per il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Cirano

Altre definizioni con celebre; naso; Scotto, celebre soprano; Il passo di danza reso celebre da Michael Jackson; Nel celebre motto francese: Liberté, __, Fraternité; Rebus 42143 4642 Settimana Enigmistica; Dipinse il celebre Quadrato nero su fondo bianco; Studia di notte standosene con il naso per aria (ma non è lo studente svogliato); Si appoggiano sul naso; Colpiscono il naso; Il debole del ficcanaso; Il... cavallo degli occhiali;

Ultime Definizioni : Suffisso per diminutivi pluraliSi smettono in prima­veraFra l'Europa e l'AmericaI confini di NizzaL'I­talia lo è della UE