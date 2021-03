La definizione e la soluzione di: La bici da palestra con manubri mobili. Cruciverba per bici; palestra; manubri; mobili; Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELLITTICA

Altre definizioni con bici; palestra; manubri; mobili; Un accessorio della bici; La struttura della bici; Veicolo a pedali; I mozzi dentati delle biciclette; Ci precedono in bicicletta; Una pedana da palestra; Un dispositivo assai temuto dagli automobilisti; Casa au­tomobilistica del gruppo Renault ; Protegge i mobili dai parassiti; L'inventario degli immobili; Sforacchiati come certi vecchi mobili;

