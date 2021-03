La definizione e la soluzione di: Sono dei veri somari (ma non sono gli ultimi della classe). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Asini

Altre definizioni per Asini: Li arricciano i bimbi; Sedevano nell' ultimo banco; Hanno le orecchie molto lunghe;

