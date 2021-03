La definizione e la soluzione di: Hanno 60 primi (ma non sono i ristoranti turistici). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ore

Altre definizioni per Ore: Nel cuore di Google; Settore delimitato; Sono gustose con le cime di rapa;

Altre definizioni con hanno; primi; sono; ristoranti; turistici); Le hanno uguali i colossi; Quelli siamesi hanno gli occhi blu; Sono in testa a tutti; I primi libri del Nuovo Testamento; Perdono spesso il filo (ma non sono gli oratori prolissi); Sono tra i cani più alti; Ispezionano i ristoranti;

