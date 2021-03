La definizione e la soluzione di: Si butta spesso in mare (ma non è Fantozzi in agosto). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Fiume

Altre definizioni per Fiume: Una giravolta del fiume; Un fiume della Savoia; Il fiume di Varsavia;

Altre definizioni con butta; spesso; mare; fantozzi; agosto); Buttarsi audacemente; Conciato da buttar via; Perdono spesso il filo (ma non sono gli oratori prolissi); Lo ripete spesso lo sfaticato; Stabilimenti che sfruttano l'acqua di mare; Il Carboni che canta Mare mare (iniz.); Il nome di Fantozzi; Milena Vukotic;

