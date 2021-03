La definizione e la soluzione di: Si pesca in acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROTA

Altre definizioni per TROTA:

Altre definizioni con pesca; acque; dolci; Un uccello pescatore; Altro nome del martin pescatore; Il solco scavato dalle acque nelle rocce argillose; Vi nacque Bolívar; Una radice dolciastra; Dolci frutti africani;

