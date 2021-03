Torino – Meraviglioso Ristorante

Posted on





Share



Tweet

Meraviglioso Indirizzo e Contatti Via Botero 16 Torino Tel 011 5137276

Vedi Offerta da 29,90 € Sushi box da 50 o 100 pezzi misti con Sushi J Torino (sconto fino a 43%). Servizio d’asporto

Vedi Offerta da 24,90 € Sushi box d’asporto con 50 o 100 pezzi misti al ristorante bar Kinshi (sconto fino a 63%)

Vedi Offerta da 49,90 € Menu degustazione con calice di vino alla Villa Les Reves Restaurant (sconto 44%)

Vedi Offerta da 26,90 € Menu a km 0 in azienda agricola con portate a scelta e vino (sconto fino a 70%)

Vedi Offerta da 19,90 € Menu messicano con dolce e birra per 2 persone al ristorante Taco Bang Taqueria Mexicana. Prenota&Vai!

Il Ristorante Meraviglioso è un luogo in cui la qualità e la genuinità degli anni cinquanta e sessanta sono i protagonisti di questo scenario surreale, in cui gli attori interpretano la quintessenza dello “speak italian”: l’arte della gestualità. Meraviglioso è nuovo perchè non esisteva. Meraviglioso è antico perchè reinterpreta ciò che è culturalmente consolidato.