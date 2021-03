Nichelino – Violet Hill Estetica e Solarium

Posted on





Share



Tweet

Violet Hill Indirizzo e Contatti Via Giuseppe Giusti 32 Nichelino TO 10042 Tel 011 4276209

Vedi Offerta da 80,00 € Epilazione laser al centro Violet Hill estetica e solarium (sconto fino a 65%)

Vedi Offerta da 16,90 € 5 o 10 sedute abbronzanti come lampade esafacciali o docce solari al centro Estetica Solarium Mamy (sconto fino a 67%)

Vedi Offerta da 19,90 € Trattamenti dimagranti da Centro Dimagrimento Estetica E Solarium Sanybei (sconto fino a 69%). Valido in 7 sedi

Vedi Offerta da 25,90 € Laminazione ciglia più laminazione e colorazione sopracciglia da Aphrodite Estetica Solarium (sconto fino a 69%)

Vedi Offerta da 69,90 € 5 sedute di epilazione laser su zone a scelta, al centro Aphrodite Estetica Solarium (sconto fino a 88%)

Violet Hill è un centro estetico che offre servizi personalizzati per la cura del viso e corpo come epilazione laser al diodo, peeling, manicure e tanto altro, inoltre il centro è attrezzato con docce solari di ultima generazione per avere un’abbronzatura sempre perfetta.