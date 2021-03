Camogli – La Piazzetta Ristorante

Share



La Piazzetta Indirizzo e Contatti Via Garibaldi 99 Camogli Tel 0185 772072

Il Ristorante La Piazzetta di Camogli propone piatti come spaghetti allo scoglio e astice alla catalana che sono due specialità imperdibili, ma vista la regione di appartenenza anche un minestrone alla genovese e le classiche trofie al pesto non sono da meno. Accogliente e familiare è perfetto per pranzi e cene in compagnia.