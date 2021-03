Osimo – Sara Parrucchieri

Posted on





Share



Tweet

Parrucchieri Sara Indirizzo e Contatti Via Carlo Goldoni 2f San Biagio Osimo Tel 345 9246990

Vedi Offerta da 19,90 € Shampoo, taglio, piega con trattamenti specifici a scelta con Parrucchieria Essential (sconto fino a 73%)

Vedi Offerta da 18,90 € Hair styling con taglio, piega, shatush o balayage (sconto fino a 87%)

Vedi Offerta da 14,90 € Sedute di hair styling con taglio, piega, colore, effetto luce o shatush al salone Glamour (sconto fino a 67%)

Vedi Offerta da 19,90 € Pacchetto con shampoo, taglio, piega, colore al salone Megi Hair Parrucchieri (sconto fino a 55%)

Sara Parrucchieri è il salone perfetto per le donne che amano prendersi cura al meglio della loro chioma, e per farlo preferiscono affidarsi a veri professionisti del settore, come quelli di Sara Parrucchieri.