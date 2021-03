Matelica – New Golden Body Palestra

Share



New Golden Body Indirizzo e Contatti Via Ottone IV di Brunswik 3 Matelica Tel 073 783955‎

La Palestra New Golden Body si sviluppa su una superficie di 1000 mq con una sala pesi divisa tra l’allenamento bodybuilding e cardiofitness. Non mancano i corsi di fitness, Fitboxe, Corpo Libero, Walking e molti altri effettuati anche nell’area Piscina, fornita anch’essa di molte attrezzature per l’Hydrobike, l’Acquarunning ecc. Nella struttura è presente un Centro Estetico con tutti i trattamenti per il corpo, un Centro Abbronzatura e la possibilità di ricevere un vasto numero di trattamenti, tra cui massaggi estetici e curativi.