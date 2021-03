Civitanova Marche – Essential Parrucchieri

Share



Tweet

Essential Indirizzo e Contatti Via Verga 61E Civitanova Marche Tel 389 1566554

Vedi Offerta da 19,90 € Shampoo, taglio, piega con trattamenti specifici a scelta con Parrucchieria Essential (sconto fino a 73%)

Vedi Offerta da 18,90 € Hair styling con taglio, piega, shatush o balayage (sconto fino a 87%)

Vedi Offerta da 14,90 € Sedute di hair styling con taglio, piega, colore, effetto luce o shatush al salone Glamour (sconto fino a 67%)

Vedi Offerta da 19,90 € Pacchetto con shampoo, taglio, piega, colore al salone Megi Hair Parrucchieri (sconto fino a 55%)

Parrucchieri Essential si occupa della cura del look e dei capelli offrendo una vasta gamma di trattamenti specifici utilizzando prodotti di qualità per ogni esigenza e per rinnovare il proprio aspetto, mettendo in risalto i lineamenti di ogni cliente.