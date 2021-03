Roma – Violetta 2 Studio Naturopatia

Posted on

Violetta 2 Indirizzo e Contatti Via Adda 109 Roma Tel 342 3326332

Vedi Offerta da 54,90 € 3 o 4 sedute di luce pulsata su 2 zone a scelta allo Studio di Naturopatia Violetta 2 (sconto fino a 56%)

Vedi Offerta da 29,90 € Sedute per la rimozione di macchie cutanee allo Studio di Naturopatia Violetta, zona Parioli (sconto fino a 75%)

Vedi Offerta da 15,99 € 2, 4 o 6 confezioni di prosciutto iberico di Cebo, tagliato a fettine sottili e confezionato sottovuoto

Vedi Offerta da 7,99 € 1 o 2 balsami per labbra disponibili in vari colori

Vedi Offerta da 8,90 € Uno o 2 occhiali da vista completi da 29,90 € o un occhiale premontato da lettura a 8,90 €

Violetta 2 Naturopatia offre trattamenti per la bellezza della persona come cavitazioni, radiofrequenze e ossigenoterapie. Il centro propone anche massaggi come vodder, rilassante, drenante, circolatorio, detossinante, ayurveda, californiano e riflessologia plantare.