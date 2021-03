Roma – Mediel Studio Medico Estetico

Mediel Indirizzo e Contatti Via Vincenzo Brunacci 37 Roma Tel 340 6171497

Lo Studio MEA del Dr. Giambattista Mauro, medico chirurgo, offre trattamenti personalizzati e di alta qualità per combattere sia la cellulite che le adiposità localizzate, trattamento capillari con la rigenerazione tridimensionale del circolo (c.d. TRAP), trattamenti per il ringiovanimento del viso come filler, botox, fili, fotoringiovanimento, radiofrequenza e biostimolazione. Propone inoltre trattamenti non invasivi, offre un servizio di dietologia ed efettua visite specialistiche di chirurgia plastica ed estetica.