Posted on

Collistar è una multinazionale italiana specializzata nei prodotti di cosmetica e bellezza. Il marchio è oggi presente in circa 2.500 Profumerie e nei grandi magazzini La Rinascente e Coin in Italia e in più di 3.000 punti vendita all’estero

Vedi Offerta da 25,99 € 8 o 48 patch rimodellanti per pancia e fianchi Collistar, disponibili in 2 trattamenti

Vedi Offerta da 24,59 € Prodotti per il viso Collistar disponibili in varie tipologie

Vedi Offerta da 20,98 € Collistar Anticellulite linea corpo scelta tra creme rassodanti, fango snellenti scrub Collistar, in 5 tipologie

Vedi Offerta da 16,29 € Mascara in set o vendita abbinata di Collistar, Terri o Giorgio Armani

Vedi Offerta da 20,50 € Set di cosmetici da uomo Collistar disponibili in 4 tipologie

Vedi Offerta da 12,99 € Cosmetici abbronzanti e con protezione solare Collistar disponibili in varie tipologie

Vedi Offerta da 11,29 € Fino a 3 prodotti per capelli Collistar disponibili in 3 tipologie

Vedi Offerta da 11,49 € Creme, balsami dopobarba, deodoranti e gel doccia-shampoo linea Uomo Collistar, disponibili in varie tipologie