Logitech Ergo K860 Tastiera Ergonomica

Annunciata lo scorso anno, la Tastiera Logitech Ergo K860, è stata progettata idealmente per accompagnare il mouse MX Vertical. Questa tastiera dal design ergonomico ha i tasti divisi in due parti e la sua forma è arrotondata. Riesce davvero a ridurre la tensione muscolare e non è troppo complicata da gestire.

Con un catalogo ben fornito di periferiche per ufficio orientate alla produttività e all’ergonomia, Logitech si posiziona come uno dei produttori più popolari in Italia e altrove. L’azienda svizzera sta infatti moltiplicando i suoi punti di forza in questo mercato con un buon vantaggio in termini di produttività, soprattutto con prodotti come MX Master 3 , MX Keys o il piccolo mouse MX Anywhere 3. Logitech sta anche cercando di distinguersi in termini di ergonomia della postazione di lavoro. Lo abbiamo visto con la sedia Embody progettata in collaborazione con Hermann Miller, un prodotto che fa comunque parte del catalogo giochi del produttore nonostante le qualità la rendono una sedia ideale in ogni circostanza. A parte questo, la serie Ergo di Logitech mancava di una tastiera. L’Ergo K860 colma questa lacuna e accompagna i mouse MX Vertical e MX Ergo con la sua trackball.

Logitech Ergo K860 Scheda Tecnica

Numero di tasti : 109, tipo chiclet

Retroilluminazione : no

Peso : 1160 g

Dimensioni : 233 mm x 456 mm x 48 mm

Interfaccia di connessione : wireless tramite ricevitore USB (RF 2.4 GHz) o Bluetooth 5.0 Low Energy

Portata wireless : 10 metri

Durata della batteria : fino a 2 anni tramite due batterie AAA, a seconda delle condizioni di utilizzo

Software : sì, Logitech Options

Prezzo e disponibilità

Design ed ergonomia

Non proprio nuovo poiché già disponibile oltreoceano da poco più di un anno, Logitech Ergo K860 riprende un concetto abbastanza diffuso nel mondo dell’ergonomia: quello di una tastiera che ha due zone distinte, suddivise a V, come il Microsoft Sculpt e tastiere Surface.

Con questo layout pensato per migliorare la posizione e la velocità di digitazione, questa tastiera sfoggia anche una forma arcuata e un ampio poggiapolsi reclinabile; questo insieme di criteri ergonomici mira a ridurre la fatica associata all’uso di una tastiera minimizzando i movimenti meno naturali e quindi evitando le tensioni muscolari. Questo logicamente si traduce in una migliore sensazione di comfort.

A parte questo concetto ergonomico, l’Ergo K860 è una tastiera con un design relativamente classico. Il suo chassis è interamente progettato in plastica, ma ciò non gli impedisce di portare una buona sensazione di robustezza e una discreta rigidità poiché la tastiera è attraversata da una piastra metallica interna.

Nonostante tutto, se la tastiera è rigida quando è posizionata “piatta”, non è proprio così quando viene sollevata tramite i piedini regolabili posti sotto il poggiapolsi. La forza esercitata dai polsi, così come durante la digitazione, fa muovere leggermente la tastiera. Tuttavia, questo non è un difetto importante e la stabilità rimane lì grazie ai cuscinetti antiscivolo distribuiti sotto la tastiera e sotto ciascuno dei piedini regolabili.

L’Ergo K860 ci consente due inclinazioni, oltre alla posizione standard a 0°. È così possibile alzare il poggiapolsi ad un angolo di – 4 ° o – 7 °. La postura risultante è insolita, ma molto più comoda di una posizione classica.

Per finire, si noti che nonostante la sottigliezza del suo telaio, questa tastiera full-size è piuttosto imponente sulla scrivania con i suoi 23 cm di larghezza e quasi 46 cm di lunghezza. Libera un piccolo spazio sotto la tastiera una volta aperti i piedi, uno spazio che non necessariamente utilizzeremo, ma che è sufficiente ad esempio per far scivolare uno smartphone. Il poggiapolsi offre piuttosto una sensazione plastica, con un tocco morbido, liscio e piacevole. Logitech afferma che il poggiapolsi è composto da tre strati: un rivestimento in “tessuto a maglia” spesso 0,5 mm, uno “strato di supporto” con schiuma ad alta densità di 2 mm di spessore e un ultimo “strato di comfort” da 4 mm.

Funzionalità, connettività e autonomia

L’altro vantaggio dell’Ergo K860 è in definitiva quello di essere una tastiera Logitech come le altre. Non ignora le funzioni che siamo abituati a trovare con altri prodotti del produttore. Pensiamo ad esempio ai tasti funzione standard, commutabili con tasti multimediali, alla presenza di comandi relativi a macOS come Windows, o anche Easy-Switch, funzione chiaramente utile che permette di abbinare la tastiera a tre dispositivi contemporaneamente in modo da passare dall’una all’altra in una frazione di secondo

La mancanza di retroilluminazione è un vero punto debole. Tuttavia, questo permette di godere di una mostruosa autonomia, annunciata fino a due anni con le due batterie AAA in dotazione. La connettività wireless, tramite dongle Unifying o Bluetooth, non è un problema e anzi permette di dimenticare il vincolo del cavo.

Infine, Logitech Options è un’utilità che fa poco, ma lo fa bene. Contiene le funzionalità già descritte sopra, ma è anche possibile disattivare alcuni tasti, oppure programmare i tasti funzione e dare loro un’utilità diversa a seconda delle applicazioni utilizzate.