IPhone pieghevole previsto in uscita nel 2023

Se l’anno 2021 si preannuncia come un primo passo verso la generalizzazione degli smartphone pieghevoli, quello di Apple non vedrebbe la luce prima del 2023.

L’azienda Apple non è abituata a precipitarsi a capofitto in nuovi mercati, ma al contrario preferisce prendersi il suo tempo per analizzare i fallimenti e gli errori da non commettere. Sarà ancora questa la strategia che l’azienda intende seguire per gli smartphone di nuova generazione.

L’analista Ming-Chi Kuo, noto per la sua esperienza nell’azienda Apple e le sue previsioni spesso corrette, questa volta afferma che la società sta progettando un iPhone pieghevole entro il 2023.

Secondo il blog specializzato iMore che riporta le informazioni, Kuo stima che una volta aperto, il dispositivo presenterebbe una lastra tra i 7,5 e gli 8 pollici. La scelta esatta di questa diagonale dipenderebbe dai potenziali problemi riscontrati dai costruttori che si sono già imbarcati nell’avventura.

L’analista aggiunge che non è stata avviata alcuna produzione, il che suggerisce che Apple non sarebbe davvero soddisfatta dei lavori in corso.

Quest’anno Google, Xiaomi, Oppo e Vivo dovrebbero entrare in questo mercato nella seconda metà dell’anno e unirsi a Samsung, Microsoft, Motorola e Huawei. Immaginiamo che l’ergonomia, la linea di produzione e la durata di questi prodotti saranno esaminati da Apple.

Secondo le informazioni, riportate dal leaker Jon Prosser, l’azienda di Cupertino testerebbe un iPhone di tipo flap, simile al Galaxy Z Flip , nonché un secondo che si dispiega in orizzontale, come il Microsoft Surface Duo. Questi due modelli sarebbero prodotti da Foxconn.

I test attualmente in corso sarebbero basati su schermi OLED pieghevoli forniti da Samsung Display. Abbiamo anche appreso che Apple dovrebbe iniziare la produzione di chip da 3 nm nel 2022. Se l’azienda continua la numerazione dei suoi modelli, l’iPhone 14 introdurrebbe così una nuova finezza di incisione mentre l’iPhone 15 inaugurerà il mercato degli schermi pieghevoli di Apple.