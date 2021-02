Oggi il soggiorno è uno spazio versatile: ci rilassiamo sul divano, leggiamo un libro, guardiamo un film. In ognuna di queste occasioni, i tavolini da salotto enfatizzano lo stile e allo stesso tempo offrono un funzionale piano d’appoggio.

Classico o intagliato a mano, un tavolino da caffè anche piccolo dona subito un tocco di eleganza ed è sempre attuale, anche con arredi e decori minimalisti e moderni. Tra tutti i materiali, il legno è sicuramente quello che crea più atmosfera: non resta che scegliere quello che meglio si armonizza con gli altri mobili di casa.

Moderni o di design sono alleati ancora più funzionali quando sono allungabili. Sono disponibili anche versioni con cassetti e vani, in modo che tutto sia in ordine e a portata di mano.

Come scegliere il tavolino ideale da salotto?

Prima di tutto pensa a come vuoi usarlo, perché l’estetica è importante, ma non è tutto e poi considera le dimensioni: i tavolini devono arrivare all’altezza delle sedute che li circondano. Ricordati anche di lasciare abbastanza spazio tra il divano e il tavolo per muoverti senza problemi.

È meglio scegliere un tavolino basso dalla forma tonda quando lo spazio abitativo da arredare è piccolo se si vuole comunque garantire la praticità. Sono disponibili molte altre forme:

Rettangolare

Quadrato

Ovale

Il consiglio è quello di creare un habitat armonioso. Un altro fattore da tenere in considerazione nella scelta del tavolino da salotto ideale è sicuramente il suo colore. Se il divano è leggero o neutro come il resto dell’arredamento e della decorazione, è consigliabile scegliere un tavolino da salotto piccolo e colorato, per spezzare il ritmo cromatico. Attenzione anche al tono delle pareti.

I tavolini da caffè sono belli e utili. Nel soggiorno arricchiscono lo spazio perché funzionali e definiscono l’area dedicata al relax e all’ospitalità. Rettangolari, esagonali, geometrici, su ruote e con cassetti o anche ovali, sono sempre pronti ad aiutarti offrendoti un pratico piano d’appoggio. Possono essere tradizionali o minimalisti in legno, giocare con il marmo e il ferro, essere dotati di cassetti che ne aumentano la praticità, rivelando una doppia personalità trasformandosi in sgabelli o comodini.