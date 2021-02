Xiaomi lancia K40, K40 Pro e K40 Pro Plus

Posted on

Xiaomi ha annunciato il lancio ufficiale della serie K40. Quest’ultima è composta da tre smartphone di fascia alta alimentati dagli ultimi SoC di Qualcomm.

Xiaomi Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro Plus sono particolarmente impressionanti, poiché hanno tutti una diagonal di 6,67 pollici.

Caratteristiche tecniche

Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro + sono equipaggiati dallo Snapdragon 888 accoppiato con la GPU Adreno 660.

Tutti i modelli sono compatibili con Wi-Fi 6th reed con Wi-Fi 6E per i modelli Pro. Questo amplia in particolare la banda di frequenza e consente di aumentare il throughput teorico a 3.5 Gb / s.

I tre terminali ospitano una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 33W. I Redmi K40 e K40 Pro possono essere configurati con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e 6 GB o 8 GB di RAM. Il modello di fascia alta è da parte sua disponibile solo con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Display OLED, protetto da uno strato di Gorilla Glass 5, supportato HDR 10+. Prodotto da Samsung, il pannello offre una definizione Full HD + (1080 x 2400 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Xiaomi promette una calibrazione con una resa cromatica ultra fedele e un tasso di luminosità fino a 1.300 nit. Da notare la presenza di sensori di luce nella parte anteriore e posteriore del dispositivo per una regolazione automatica più precisa.

Tre configurazioni per le foto

Per quanto riguarda la fotografia, troviamo un blocco composto da tre moduli e, non a caso, reed questa è un’area che è stata evidenziata particolarmente nel comunicato stampa.

Il Redmi K40 Pro + ospita un obiettivo principale grandangolare da 108 MP, un ultro grandangolare da 8 MP con un campo di 119° e un teleobiettivo “equivalente a 50 mm” . Da parte sua, la versione Pro scambia il grandangolo con un sensore da 64 MP mentre l’edizione standard include un modulo da 48 MP.

Xiaomi spiega che le vendite inizieranno in Cina dal 4 marzo.